Матч первого круга турнира в немецком Галле между французами Жо-Вильфридом Цонгой и Бенуа Пэром удивил необычным розыгрышем.

Во втором сете Пэр во время подачи уронил ракетку, его соперник отбил мяч, а Пэр решил продолжить игру, подбросив мяч ногой. Цонга продолжил начинание Пэра, отбив мяч таким же способом, и таким образом теннисисты разыгрывали мяч, пока Пэр не попытался пробить ножницами, что у него не получилось.

Отметим, победа во встрече осталась за Цонгой, он выиграл в двух сетах со счетом 6:4, 7:5. За выход в четвертьфинал он бороться против Роджера Федерера, который ранее одержал победу в двух сетах над представителем Австралии Джоном Миллманом — 7:6 (7:1), 6:3.

Напомним, в прошлом году титул в Галле завоевал хорватский теннисист Борна Чорич.