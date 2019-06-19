Южноафриканская бегунья Кастер Семеня обвинила Международную ассоциацию легкоатлетических федераций в том, что ее использовали для опытов.

«IAAF в прошлом использовала меня как морскую свинку для экспериментов, чтобы узнать, как лекарство, которое они требовали принимать, повлияет на уровень тестостерона», — сказала Семеня в заявлении, которое приводит AFP.

Она также отметила, что, несмотря на то, что она постоянно чувствовала себя плохо из-за гормонов, IAAF хочет ужесточить нормы, что приведет к неизвестным последствиям.

Ранее Кастер Семеня высказала свое мнение по поводу решения IAAF бороться со спортсменами, имеющими повышенный уровень тестостерона. До этого IAAF потребовал, чтобы из-за неестественно высокого уровня тестостерона Кастер Семеня признала себя мужчиной, который ощущает себя женщиной.