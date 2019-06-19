Хорватский тренер Дражен Анзулович в ближайшее время возглавит красноярский «Енисей».

Об этом сообщает «Чемпионат». Отметим, последним местом работы Анзуловича была сборная Хорватии, с 2007 по 2008 год он возглавлял «Урал-Грейт», но ушел из команды со скандалом: когда не была принято его отставка, он самовольно покинул расположение клуба. Кроме того, Анзулович работал в клубах из Польши, Китая и Бельгии. Также Анзулович работал в таких командах, как литовский «Летувос Ритас», хорватская «Цибона» и украинский «Донецк».

Ранее красноярский «Енисей» возглавлял Олег Окулов, который стал главным тренером московского клуба «Руна-Баскет». Также сообщалось, что новым наставником красноярцев станет американец Боб Доневальд, но тренер отказался от переезда в Сибирь.