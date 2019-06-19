Спортивные чиновники в каждом популярном виде спорта так и норовят что-нибудь изменить. В российской премьер-лиге хотят увеличить число команд, в КХЛ постоянно меняют систему подсчета очков, в Единой лиге ВТБ планируют сократить серию плей-офф до двух матчей. Такие реформы нам не нужны, и потому Nevasport предлагает свои.

Не будет оригинальным предложение не увеличить, а, наоборот, сократить количество команд в РПЛ. 18 — куда нам столько? 14 — отличный вариант. Позже начнем и раньше закончим — не это ли нужно для идеального календаря в России, где жаркое лето и холодная зима? В первом сезоне вылетели бы два последних места, а 11-12 места сыграли стыковые матчи с первой-второй строчкой ФНЛ. Здесь бы отсеялись нищие вроде «Томи» и, возможно, добавились бы мотивированные команды вроде «Нижнего Новгорода».

Вместо этого мы получаем 18 команд, в новом сезоне никто не вылетит напрямую, все аутсайдеры будут крайне расслаблены, а в следующем году к ним прибавятся новые бедные и немощные вроде «Шинника» или «Чертаново». Какой в этом спортивный интерес, непонятно. Финансовая выгода тоже сомнительна.

С такими доводами согласен бывший нападающий «Спартака», а ныне главный тренер клуба «Зоркий» Сергей Юран.

«Я не могу понять вообще эту идею. Неужели не знают, какая ситуация в первом дивизионе? У «Томи» даже губернатор говорит, что нет бюджета. Это будет такая разница! Прослойки не будет, от десятой команды и ниже будут разыгрывать места между собой, а девятая и выше — между собой. Это не добавляет российскому футболу конкуренции», — считает Юран.

Экс-футболист также отметил, что лигу лучше сократить на два клуба, и вообще для начала стоит посоветоваться с губернаторами регионов, которые спонсируют клубы.

«В некоторых странах уменьшают число команд, делают три круга, но там играют и бьются. Нужно сначала у регионов спросить, готовы ли к этому губернаторы и мэры. Лучше сократить лигу на две команды, но будет крепкий чемпионат. Мы наблюдали в этом сезоне, что команды мучаются, те же «Уфа», «Рубин». Раньше в Казани полный стадион ходил, а теперь 20 человек от силы», — отметил Юран.

В КХЛ же реформ не было уже целый год, с тех пор как перед сезоном-2018/19 за победу в основное время начали начислять два очка, как в НХЛ. Хорошо, что Континентальная хоккейная лига равняется на национальную, но что делать с командами, которые каждый год отсеиваются из чемпионата? НХЛ — это закрытая лига, и КХЛ позиционирует себя такой же, однако двери на выход открывают то «Словану», то «Медвешчаку», то «Ладе». Сейчас идут слухи о принятии в КХЛ клубов из Швеции, Франции и ОАЭ, если не в этом году, то в следующем. Так вот, чтобы клубы не уходили, не нужно их впускать, не думая о последствиях. Запуская клубы из Китая и Эмиратов, лига только слабеет.

Здесь есть два выхода: либо четко регламентировать, каким командам разрешен вход, а каким — нет, либо вовсе забыть о попытках подражать НХЛ и сделать КХЛ турниром с выбыванием последних команд конференций. Соответственно финалисты ВХЛ будут подниматься в Континентальную лигу. Конечно, этого никогда не произойдет: финансово такой ход не выгоден для функционеров, а в хоккее и так денег сильно меньше, чем в футболе. Зато представьте — тюменский «Рубин» и карагандинская «Сарыарка» в КХЛ. Разве это не прекрасно?

Бывший нападающий ЦСКА, «Авангарда» и «Ак Барса» и комментатор Алексей Бадюков считает, что от судьбы «Слована» или «Медвешчака» не застрахован ни один клуб, потому что КХЛ требует очень больших вложений.

«Как команда «Слован» был самобытен, но пошел по пути «Медвешчака», когда задачей было выжить. Думаю, что лучше развивать российские клубы. Я за расширение, но чтобы это было структурировано. Мне еще понравилась идея с Западным дивизионом, который не будет пересекаться с Дальним Востоком. Но нужен внутренний продукт сильный. Если лига будет сильна внутри, то клубы и страны сами будут проситься», — считает Бадюков.

Эксперт также поделился соображениями по поводу варианта с вылетом команд из КХЛ и повышением в классе клубов ВХЛ.

«Это было бы идеальным вариантом, но не все клубы стремятся в КХЛ, потому что это очень большие вложения для спонсоров. Поскольку лига сейчас переходит на частное инвестирование, не каждый регион сможет держать клуб КХЛ. По спортивному принципу это было бы идеально. В любом случае, как только в России появится команда, которая будет в состоянии выступать в КХЛ, она обязательно подаст заявку, и будет рассмотрена», — резюмировал Бадюков.

Что касается Единой лиги ВТБ, президент лиги Сергей Кущенко объяснил планы по уменьшению числа матчей в плей-офф тем, что сезон станет плотнее. Дело тут в двух новых командах в Евролиге и просьбе Международной федерации баскетбола завершить все чемпионаты до 12 июня. Странные аргументы. Мы сами ослабляем себя, а потом жалуемся, что не можем на равных соревноваться со сборной США, представители которой играют по четыре матча в плей-офф НБА. И матч там длится не 40 минут, а 48. Разница существенная. Самое интересное, что здесь даже нельзя упрекнуть Единую лигу ВТБ в попытке нажиться, ведь меньше матчей — меньше денег. Абсолютно бессмысленная реформа, от которой хуже станет всем. Попытки сделать Единую лигу ВТБ похожей на НБА теперь выглядят еще более комично.

Единой лиге ВТБ необходимо не просто не менять число матчей в плей-офф, а увеличивать его до четырех. В КХЛ играют, и в баскетболе смогут. Более того, в хоккее наши команды постепенно начинают переходить на канадские площадки, так что мешает всему европейскому баскетболу перейти на 12-минутный период? Если Европа не готова, тогда мы можем сами, это точно не помешает российским командам в Евролиге или Еврокубке.

Главный тренер петербургского «Спартака» Захар Пашутин не согласен, что Единой лиге ВТБ нужно равняться на НБА. По его мнению, лиге стоит попробовать все возможные форматы проведения плей-офф и решить, какой подходит лучше всего.

«Судя по всему, Единая лига ВТБ пробует все варианты. Будет интересно посмотреть, что из этого получится. Они посмотрят, как это будет работать, если понравится, тогда оставят. Не думаю, что надо равняться на НБА. У команд есть Евролига и Еврокубок, от этого мы дополнительно зависим. В НБА идет единый чемпионат по зонам, им выгодно так играть. Единая лига ВТБ не стоит на месте, а ищет варианты, чтобы было красочно и интересно для зрителей. Может, когда-то мы придем к формату четырех игр. Думаю, ничего страшного, если мы посмотрим, как это будет работать в формате серии до двух побед», — заключил Пашутин.