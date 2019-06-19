Под Петербургом в 23-й раз прошел крупнейший фестиваль оффроуда «Ладога Трофи». Более полутысячи человек преодолели 16 видов трасс. В рамках фестиваля прошел и Чемпионат Европы по спортивному автотуризму. Nevasport побеседовал со штурманом экипажа из Карелии, взявшего «золото» в четвертом классе, Татьяной Андреевой.

— Которая это для вас по счету «Ладога»?

— В первый раз мы на два дня ездили всего лишь — завоевали серебро. В этом году уже лучше.

— Давно вы увлекаетесь спортивным туризмом?

— Муж начинал с детьми. Потом сын ушел в армию, я временно его заменила, но нет ничего более постоянного, чем временное.

— Какие ощущения, когда зарываешься?

— Страшно, очень страшно. В том году ездили вдвоем. Я каждый раз плакала, когда зарывались, и думала: вертолет, только вертолет. В этом году у нас в экипаже трое мужчин, поэтому поспокойнее.

Экипаж 829 в категории GT-pro, 4 класс, завоевал золото чемпионата Европы-2019. В него входили Андреевы Алексей и Татьяна (они же «Клевер»), Ковтун Евгений и Зорин Максим (они же «Ковчег»).

В этом году в фестивале «Ладога Трофи» участвовали представители Грузии, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, Польши, Бельгии, Германии, Финляндии.

В рамках фестиваля прошли: Кубок ДОСААФ, Чемпионат Европы по спортивному туризму на автомобилях, второй этап Санкт-Петербурга спортивному туризму на автомобильных дистанциях, отборочный этап Чемпионата России по трофи-рейдам на квадроциклах.