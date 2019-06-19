В Единой лиге ВТБ могут поменять количество матчей, которые команды играют в плей-офф. Сейчас действует правило до трех побед, а после проведение реформы — станет до двух. Об этом заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. Правда, окончательное решение примут клубы-участники.

Кущенко объяснил возможные изменения тем, что Международная федерация баскетбола просит все чемпионаты завершить до 12 июня, а в Евролиге появятся две новые команды — сезон стане плотнее.

«Скорее всего, на совете лиги будет обсуждаться вопрос, чтобы проводить некоторые серии плей-офф до двух побед, или все. Но будем серьезно советоваться с клубами», — отметил Кущенко.

В минувшем сезоне ЦСКА потребовалось только три матча в каждой серии, чтобы завершить сезон в свою пользу. В полуфинале москвичи одолели «Зенита», а в финале разобрались с «Химками», победив на внутреннем уровне в 17-й раз подряд.