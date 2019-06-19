Российский нападающий «Сент Луиса» Иван Барбашев плюхнулся с пожарной машины во время чемпионского парада «Сент-Луиса», которое прошло 15 июня. В твиттере появилось видео этого события.

Blues drop RFA Ivan Barbashev pic.twitter.com/CmDgqgF3yF — Heart of NHL (@HeartofNHL) June 18, 2019

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории. В финале команда обыграла «Бостон», победив в гостях в седьмом матче серии.

Воспитанник московского «Динамо» выступал в четвертом звене. Недавно Барбашев заявил, что согласен со своей ролью в «Блюз». «Сент Луис» предложил ему новый контракт.

В 80 матчах регулярного чемпионата на счету Барбашева 26 (14+12) очков, в 25 матчах плей-офф – шесть (3+3) баллов.