Роберто Карлос по время ЧМ2018. Фото из инстаграма oficialrc3

Роберто Карлос по время ЧМ2018. Фото из инстаграма oficialrc3

Бывший защитник «Анжи» Роберто Карлос намекнул, что снова хочет оказаться в России. Знаменитый бразилец не прочь поработать уже тренером.

Роберто Карлос отметил, что провел хорошее время как в Москве, так и в Махачкале. Россияне очень тепло к нему отнеслись.

«Поэтому я надеюсь однажды вернуться и вновь поработать в этой стране», — приводит слова Роберто Карлоса RT.

Также экс-защитник прокомментировал ситуацию в махачкалинском клубе, который терпит бедствие. Роберто Карлос заметил, что клуб находится в плачевном финансовом положении. По словам Роби, «Анжи» необходима помочь от человека, который по-настоящему любит футбол и снова сможет вывести «Анжи» в число лучших коллективов Европы. Роберто Карлос отметил, что нужно сохранять спокойствие и заниматься реорганизацией клуба. В Махачкале, по словам бразильца, нужна команда.

Недавно бывший капитан «Анжи» Роберто Карлос заявил, что не готов оказать клубу финансовую поддержку.

Напомним, бразильский защитник выступал за махачкалинский клуб в сезоне-2011/12.