Руководитель «Торо Россо» Франц Тост рассказал, что изменилось в «Формуле-1» в сравнении с тем, что было раньше.

Тост отметил, что сравнивать современную «Формулу-1» и гонки 20-30-летней давности не нужно. По его слова, многие пилоты курили, в боксах не было тренажеров.

«Некоторые пилоты не могли закончить гонки, они жаловались на технические проблемы. На самом деле, они курили перед заездом и из-за этого были не в форме, чтобы заканчивать гонку», — цитирует Тоста Motorsport.

По словам Тоста, егодня в «Формуле-1» выступают отличные пилоты, поэтому в гонках мало аварий. Руководитель «Торо Росс» подчеркнул, что с одной стороны, это хорошо, но с другой — гонки становятся скучными для зрителей. По мнению Тоста, сегодня в «Формул-1 самые мастеровитые пилоты за все время существования.

Напомним, в «Торо Россо» с осени гоняется российский пилот Даниил Квят. Он не курит.