Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сказал президенту клуба Аль-Хелафи о своем желании покинуть команду в летнее трансферное окно и вернуться в «Барселону».

По словам Неймара, он больше не хочет играть за «ПСЖ».

«Я хочу вернуться домой, откуда мне никогда не стоило уходить», — цитирует Неймара AS.

Напомним, что «Барселона» готова вернуть Неймара, если того принесет публичные извинения.

Бразилец играл за каталонский клуб с 2013 по 2017 год, а затем перебрался в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн.

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи недавно покритиковал звёздных футболистов «ПСЖ», сказав, что клуб готов расставаться с теми, кто плохо относиться к делу..