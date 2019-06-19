«Зенит» продолжает усиливать позицию первого номера. Вслед за Андрю Альбиси петербургский клуб подписал однолетний контракт с еще одним разыгрывающим защитником. Им стал американец Алекс Ренфро, который минувший сезон провел в составе «Партизана». С сербским клубом баскетболист дошел до финала чемпионата Сербии, полуфинала Адриатической лиги, вышел в топ-16 Еврокубка и завоевал кубок Радивоя Корача.

Всего за время карьеры Ренфро успел поменять 14 клубов, среди них красноярский «Енисей», «Альба», «Бавария», «Барселона», «Галатасарай».

Ренфро имеет двойное гражданство — в 2015-м году он играл за Боснию и Герцеговину на Евробаскете.

Гендиректор «Зенита» Александр Церковный отметил, что опыт баскетболиста, его игровые качества и отличное знание европейского баскетбола помогут «Зениту».

Отметим, что пока неясна судьба других разыгрывающих «Зенита» — Гаеля Мекеля, Коди Миллера-Макинтайра и Шон Арманда. У всех из них закончился контракт, но клуб не объявлял о прощании с баскетболистами.