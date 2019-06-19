Российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, принем участие в традиционной церемонии вручения наград НХЛ, которое состоится 20 июня. В Лас-Вегасе, где Кучеров поборется за призы «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

Кучеров отметил, что в первый раз будет участвовать церемонии, поэтому пока рано говорить, что он перехватил эстафетную палочку у Овечкина и Малкина.

«Они сюда приезжают постоянно, мне до них пока далеко. Но я буду стараться двигаться дальше. Вообще у нас в России хорошая хоккейная школа. Спасибо тренерам, которые работают в правильном направлении. Сейчас вырастает новое поколение, ребята постоянно развиваются и стремятся играть в лучшей лиге мира», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Напомним, Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи», поскольку стал лучшим бомбардиром турнира (128 очков). Также Кучеров побил рекорд Александра Могильного по количеству очков, набранных российским игроком в сезоне НХЛ. на это Кучерову потребовалось 82 матча. «Тампа» вылетела в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв «Коламбусу» (0-4).