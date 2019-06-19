В Екатеринбурге стартовал второй матч российского тура женской Лиги наций. Сборная России встречается с командой Таиланда. Команды являются соседями по турнирной таблице: «Россия» на 14-м месте, а Таиланд на 13-м. Гости опережают подопечных Вадима Панкова на 3 очка.

Во вторник российская сборная уступила команде США в трех партиях. Самыми результативными в составе российской команды стали Ксения Парубец, Ангелина Лазаренко и Татьяна Юринская, каждый из них набрала по 7 очков. Это 10-е неудача сборной России в текущем розыгрыше турнира.

Напомним, что сборная России лишилась шансов на попадание в «Финал шести». У России всего три победы.

Трансляцию встречи Россия — Таиланд можно наблюдать здесь.