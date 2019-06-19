Сборная России по волейболу встретится с командой Таиланда в матче домашнего этапа розыгрыша Лиги наций-2019 среди женских команд. Это второй матч домашнего этапа пятого тура. Во вторник российская сборная уступила в трех партиях команде США.

Прямую трансляцию поединка можно наблюдать здесь.

Для подопечных Вадима Панкова эта встреча не будет иметь большого турнирного значения, поскольку команда потеряла шансы на попадание в «финал шести». Но есть смысл попробовать догнать Таиланд в турнирной таблице. Азиаты опережают россиянок на 3 очка, находясь на строчку выше в таблице предварительного этапа.

В четверг российская сборная завершит выступление на домашнем этапе — проведет встречу против сборной Нидерландов.