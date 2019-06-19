«Барселона» в поисках вариантов возвращения бразильца Неймара думает над идеей уступить покинувшего «Атлетико» Гризманна «ПСЖ».

Как отмечает El Mundo, «Барселона» может включить в сделку нападающего Антуана Гризманна, несмотря на то, что тот еще является футболистом мадридского «Атлетико». Одна из причин — недовольство ряда игроков по случаю прихода француза в стан сине-гранатовых. Многие, в том числе Месси, предпочитают видеть в «Барселоне» Неймара.

Переход в «ПСЖ» может стать более выгодным для Гризманна в финансовом плане, поскольку при трансфере в «Барселону» ему пришлось значительно понизить оклад.

Напомним, что Неймар заявил, что хочет перейти в «Барселону», уведомив президента «ПСЖ», что не хочет играть за клуб. Гризманн же мог перейти в «Барселону» еще год назад, но трансфер сорвался.