Мосгорсуд направил в СИЗО выписку по приговора футболистов Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. После того, как ее получит Федеральная служба исполнения наказания, она может начинать работу по определению места для отбывания наказания футболистов. ФСИН может оставить осужденных отбывать срок в СИЗО или направить в колонию.

Ранее Александр Кокорин попросил отправить его в ту же колонию, где наказание будет отбывать его младший брат Кирилл.

Напомним, недавно Московский городской суд отказался менять меру пресечения по приговору, оставив ее прежней. Таким образом, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл получили полтора года колонии общего режима, Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий — год и пять месяцев. Срок отбывания наказания — с 13 июня 2019 года, в него войдет время, проведенное в СИЗО.