Воспитанник петербургского баскетбола Антон Понкрашов уходит из казанского УНИКСа — тот не продлил контракт со своим капитаном. По словам Понкрашова, такое решение руководства стало шоком для него.

Бывший разыгрывающий сборной России был в полной уверенности, что клуб удовлетворен его игрой и работой. По словам Понкрашова, у него даже сомнений не было, что соглашение будет продлено автоматически.

Понкрашов рассказал, что узнал о том, что клуб не нуждается в его услугах из обычного письма. Там было сказано, что УНИКС говорит «спасибо» за вклад в команду и капитанство, и все.

Понкрашов не понимает: как же так — отыграл пять лет в Казани, отдал большую часть своей карьеры этому клубу, ведь ни за одну другую команду он не играл так долго.

«Вообще без понятия, что послужило причиной такого решения. Для меня это до сих пор шок», — приводит слова Понкрашова «Реальное время».

Понкрашов, начинавший карьеру в питерском «Спартаке», играл за УНИКС с 2014 по 2019 год. Недавно он вспомнил, как накрыл Аллена Айверсона.