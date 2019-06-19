Московский «Спартак» объявил об уходе из клуба капитана команды Дениса Глушакова. Соглашение с 32-летним полузащитником разорвано по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Дениса за большой вклад в победы «Спартака» последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Спартака»

Ранее сообщалось, что за расторжение контракта Глушаков получит 100 миллионов рублей. Разорванное соглашение истекало летом 2020 года.

Одним из вариантов продолжения карьеры для Глушакова может стать новичок чемпионата России по футболу — ФК «Сочи». Игрок «Спартака» может перебраться в этот клуб на правах свободного агента.