Первый тренер фигуристки Марии Бутырской Ирина Нифонтова объяснила спад в результатах Евгении Медведевой. Падение результатов началось после ухода спортсменки из группы Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Тренер не хотела бы выносить оценки, поскольку Женя — «умная девочка, положившая много сил на подготовку и выход на такой уровень». Нифонтова считает, что много работы тренера, а возможно есть какие-то обиды, что ей не дали выиграть Олимпиаду.

«В принципе, и можно было бы так сделать, а потом Женя ушла бы на пике славы. Хотя, думаю, Медведева бы осталась в спорте. Вообще это интимная тема, отношения между тренером и ученицей», — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».

Напомним, что еще в мае Медведева заявила, что никто не может указывать ей, что нужно делать. Во время интервью россиянка отправила хейтерам воздушный поцелуй.

На Олимпиаде в Пхенчанге Медведева была второй, уступив золото Алине Загитовой.