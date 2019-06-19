Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, работающий наставником в голландском «Витессе», рассказал, как нужно воздействовать на Дзюбу, чтобы тот проявил свои лучшие качества.

По словам Слуцкого, Дзюба в изменяющихся условия очень быстро приспосабливается. Дзюба — спортсмен, который адаптируется в любых соревнованиях, в любой системе, которая есть. По словам Слуцкого, Дзюба везде пытается быть конкурентноспособным и быстро подстраивается под изменяющуюся среду. Это, по мнению Слуцкого, поможет ему в Англии, если он туда поедет.

Слуцкий объяснил, что у Дзюбы есть редкое качество спортсмена — он играет лучше, чем тренируется. Еще тренер добавил, что если его изначально наделять лидерскими полномочиями, например, давать капитанскую повязку, то он тогда раскроется.

» У него настолько мощная объединяющая сила, насколько же и разрушающая. Он может сделать так, как это произошло на чемпионате мира, но способен все разрушить, если это будет не соответствовать его системе ценностей, рейтингу справедливости», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Ранее Артем Дзюба отреагировал на вызов голкипера женской команды Эльвиры Тодуа и посоревновался с ней в серии пенальти. В качестве пенальтиста он уверенно реализовал все попытки, а вот Тодуа несколько раз не смогла забить Дзюбе гол.