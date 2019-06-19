Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят оштрафован на несколько мест стартовой решетки этапа «Формулы-1» Гран-при Франции. Причина — превышение лимита замены двигателя на болиде, подобное штрафуется штрафом.

Квят получил модернизированный двигатель Honda. Его также получат пилоты «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен и француз Пьер Гасли. Партнер Квята Саша Албон из Таиланда пока обойдется без нового двигателя — «Торо Росо» не хочет, чтобы оба пилота команды были оштрафованы на старте одной гонки.

Напомним, Квят дебютирует на Гран-при Франции, который стартует 21 июня. Сама гонка пройдет 23 июня. Пилотам предстоит преодолеть 53 круга, общая протяженность дистанции составит 306,69 км.