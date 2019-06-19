ЦСКА оформил «Эвертоном» полноценный трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича. Хорват выступал в минувшем сезоне за армейский клуб на правах аренды. Теперь с 21-летним полузащитником подписан контракт на пять лет.

В прошлом сезон Влашич сыграл за ЦСКА 31 матч во всех турнирах и забил восемь голов. Среди них — победный в ворота мадридского «Реала» в «Лужника» (1:0) в матче Лиги Чемпионов.

В апреле была информация, что «Зенит хотел выкупить полузащитника у «Эвертона», поскольку в армейском клубе признавались, что не в состоянии выкупить трансфер футболиста. На игрока также претендовали Наполи», «Интер», «Рома», «Милан» и «Аталанта.