В немецком Галле стартовал матч второго круга между российским теннисистом Кареном Хачановым и немцем Яном-Леннардом Штруффом.

В первом круге россиянин обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича со счетом 7:6, 6:4.

Турнир серии АТР 500 проводится на травяном покрытии. Призовой фонд турнира составляет более двух миллионов евро. Действующим победителем турнира является хорват Борна Чорич, который в прошлогоднем финале обыграл Роджера Федерера.

На прошлой неделе Хачанов вылетел уже во втором круге турнира в Штуттгарте, проиграв итальянцу Маттео Берреттини. В итоге в свежей версии чемпионской гонки ATP россиянин опустился на одну строчку и теперь занимает 28-ю позицию.