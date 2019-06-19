Бывший российский теннисист и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников заявил, что не намерен возвращаться на матчи «Спартака» после ухода из клуба полузащитника Дениса Глушакова.

По словам сочинца, говорить об облегчении рано. Облегчение было бы, если «Спартак» вернул Массимо Карреру — тренера, с которым связаны последние успехи московского клуба.

«А так пока это вообще ни о чем», — заявил Кафельников. добавив, что принял решение — в этом сезоне на «Спартак» не ходить.

Кафельников объяснил свое решение недовольством селекционной работой и нынешним тренером команды.

Еще в конце мая Кафельников заявил о том, что отказывается от абонемента на следующий сезон. Он не будет выкупать свой абон, а также абонемент для своих близких.