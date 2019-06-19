В Бразилии проходит 46-й розыгрыш Кубка Америки. В данный момент идет групповой этап турнира, и победитель определится нескоро. Nevasport предлагает читателям вспомнить, кто из южноамериканских футболистов побеждал в этом турнире, а кто пока не держал кубок в руках.

Напомним, данный турнир принимают пять городов и шесть стадионов, 12 участников разбиты на три группы. Кроме того, в качестве гостевых сборных в Кубке Америки принимают участие сборные Японии и Катара.

Кубок Америки начался 14 июня, финальный матч состоится 7 июля.

В группе А сейчас первое место занимает Бразилия, в группе В лидирует Колумбия, в группе С на первой строчке идет Уругвай.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси может завершить карьеру в национальной команде по окончании Кубка Америки.