Улучшилось состояние старшего сына бывшего вратаря СКА Максима Соколова. Максим Соколов-младший был переведен из реанимации все последнее время, сообщает канал «78».

Вратарь был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В шее у него находилась трубка, по которой поступал кислород. Произносить звуки Соколов-младший не мог. Теперь ему стало лучше и он покинул палату интенсивной терапии.

Видео: Соколова-младшего переводят из реанимации

Ранее Соколов-младший дал понять, что не помнит, что произошло в тот день.

Напомним, что изначально именно Максима подозревали в убийстве матери. Позже главным подозреваемым стал младший сын Соколова Арсений, однако у него не нашли следы крови матери.