Американский боец смешанных единоборств Чейл Соннен, который недавно объявил о завершении карьеры, назвал себя лучшим в истории допингистом.

Таким образом Соннен отреагировал на комментарий в Twitter, где его назвали худшим допингистом в истории ММА.

«Я не был одним из худших допингистов своей эпохи, я был лучшим», — написал Соннен в Twitter.

Во время карьеры Соннен много раз проваливал допинг-тесты. Несколько дней назад экс-боец взял интервью для своего подкаста Bad Guy Inc. у бойца Ти Джея Диллашоу, которого дисквалифицировали на два года за приём запрещённых препаратов. Одной из главных тем подкаста стал допинг. Диллашоу заявил, что обманным путём пытался стать сильнее, но отметил, что впервые использовал допинг.

Напомним, в октябре 2018 года Соннен встречался с Федором Емельяненко в рамках полуфинала Гран-при Bellator.