Полузащитники Олег Власов и Артем Семка покинули «Ленинградец», сообщает пресс-служба футбольного клуба Ленобласти.

Как сообщает клуб, администрация «Ленинградца» выразила игрокам благодарность за проведенный сезон и пожелала успехов в дальнейшей карьере. Отмечается, что заявочная кампания на новый сезон продолжится, о контрактах с новыми игроками будет объявлено позже.

Отметим, Олег Власов провел за «Ленинградец» 11 матчей и забил один мяч. Артем Семка отыграл 12 встреч и не отличился голами.

Власов ранее выступал в составе «Зенита», с 2002 по 2006 год он провел за сине-бело-голубых 51 матч.

В прошедшем сезоне «Ленинградец» занял пятое место в зоне Запад второго дивизиона ПФЛ, набрав 37 очков в 24 матчах, забив 32 гола и пропустив 28 мячей.