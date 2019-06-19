Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление на своем сайте после объявления клубом о расторжении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Фратрия» назвала решение верным, но запоздалым и отметила, что приветствует его.

«Отдельно мы хотим поблагодарить всех болельщиков «Спартака», кто поддерживал нас в нашей борьбе за #СпартакБезГлушакова и всяческими способами выражал своё отношение на трибуне! Голос каждого из вас был важным, и каждый из вас причастен к появлению сегодняшней приятной новости!», — гласит сообщение «Фратрии».

Ранее сообщалось, что за расторжение контракта Глушаков получит 100 миллионов рублей. Разорванное соглашение истекало летом 2020 года.

Одним из вариантов продолжения карьеры для Глушакова может стать новичок чемпионата России по футболу — ФК «Сочи». Игрок «Спартака» может перебраться в этот клуб на правах свободного агента.