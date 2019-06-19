Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал расторжение контракта красно-белых с Денисом Глушаковым.

По словам Рианчо, Глушаков — отличный игрок, и он может привнести свои знания и опыт в любую команду.

Тренер, слова которого приводит Sport24, отметил, что если «Спартак» решил отказаться от его услуг, то это может быть по той причине, что он не вписывается в планы тренера, или не вписывается в ту модель игры, которую тренер наигрывает.

Ранее сообщалось, что за расторжение контракта Глушаков получит 100 миллионов рублей. Разорванное соглашение истекало летом 2020 года.

Одним из вариантов продолжения карьеры для Глушакова может стать новичок чемпионата России по футболу — ФК «Сочи». Игрок «Спартака» может перебраться в этот клуб на правах свободного агента.