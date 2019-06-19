Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров в своем Instagram объявил, что покидает красно-белый клуб.

По словам Комбарова, сегодня расторгнут его контракт со Спартаком, где он провел девять лет. Футболист отметил, что он искренне благодарен всем, кто был рядом. Комбаров выразил отдельное спасибо руководству клуба, партнёрам по команде, медицинскому штабу и техническому персоналу.

«Я и дальше готов и хочу посвящать себя футболу! Оставаться нужным и востребованным. Оправдывать возложенные на меня ожидания. И, конечно же, хочу обратиться к болельщикам: огромное спасибо вам за любовь и поддержку! Вместе мы сможем многое!» — написал Комбаров под фото в Instagram.

Ранее стало известно, что «Спартак» покинул Денис Глушаков. Также сообщалось, что за расторжение контракта Глушаков получит 100 миллионов рублей. Разорванное соглашение истекало летом 2020 года.

Одним из вариантов продолжения карьеры для Глушакова может стать новичок чемпионата России по футболу — ФК «Сочи». Игрок «Спартака» может перебраться в этот клуб на правах свободного агента.