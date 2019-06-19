Немецкий защитник Матс Хуммельс перешел из мюнхенской «Баварии» в дортмундскую «Боруссию«. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Официально условия сделки не разглашаются, однако по данным немецкого издания Kicker возвращение Хуммельса стоило команде из Дортмунда около 38 миллионов евро. За «Боруссию» защитник выступал с 2008 по 2016 год. До этого Хуммельс играл в составе «Баварии», он является воспитанником мюнхенского клуба.

В «Баварии» Матс Хуммельс провел три сезона, за которые трижды стал чемпионом Германии по футболу, а также три раза выигрывал Суперкубок страны и один раз стал обладателем Кубка Германии. В «Боруссии» Хуммельс дважды выигрывал чемпионат Германии, а также один раз выигрывал Кубок и дважды Суперкубок Германии.