Российская фигуристка Александра Трусова, в будущем сезоне стартующая на взрослом уровне, в интервью Olympic Channel призналась, что мечтает стать олимпийской чемпионкой.

«Для меня важно быть первой. Выиграла — это первое место. Все остальное — проиграла», — рассказала она.

Трусова призналась, что всегда хотела прыгать сложные прыжки и сделать что-то первой в мире.

«Я с детства решила, что буду участвовать в двух олимпиадах, по крайней мере постараюсь», — поведала фигуристка.

Напомним, Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров. Фигуристка также вошла в историю женского фигурного катания, впервые исполнив четверной прыжок на соревнованиях. Она выучила все квады, кроме риттбергера.