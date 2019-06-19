Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о том, как относится к экс-игроку клуба, полузащитнику Денису Глушакову.

В интервью порталу «Чемпионат.com» Федун заявил, что сохранил уважение к Глушакову после всех скандалов. «Пусть это останется между нами. Глушакова я уважаю, он не сломался», — заявил владелец московского клуба, добавив, что его сила воли и мужество заслуживают уважения.

Также Леонид Федун прокомментировал недавний скандал с записью разговора Глушакова. «Слитые аудиозаписи – это обычная грязь. Можно взять любого из вас и понадёргать личные переговоры, послать кому-то – и получится примерно такой же эффект», — рассказал владелец «Спартака».

Напомним, сегодня, 19 июня, было официально объявлено о том, что «Спартак» разорвал контракт с Денисом Глушаковым.