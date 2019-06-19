Российская фигуристка Александра Трусова в интервью Olympic Channel рассказала, как начала заниматься фигурным катанием.

«Я начала заниматься в 4 года. Мне понравилось кататься на коньках, но я не ходила на лед без папы сначала», — рассказала фигуристка.

Она добавила, что начинала свою спортивную карьеру в Рязани и только когда переехала в Москву, точно поняла, что будет заниматься фигурным катанием.

Трусова поделилась, что кататься с длинными распущенными волосами ей тяжело, поэтому мама заплетает ее перед соревнованиями. Также фигуристка рассказала о своей главной любви — собачке Тине.

«Тину мне пообещали ее за двойной аксель на соревнованиях. Едва взяв ее в руки, я поняла, что это моя собака», — поделилась Александра.