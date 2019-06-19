Болельщики московского «Спартака» отпразднуют уход из команды полузащитника Дениса Глушакова напротив домашнего стадиона клуба.

После того, как официально было объявлено о расторжении контракта игрока с клубом, в социальных сетях начали появляться многочисленные сообщения поклонников клуба: «Собираемся у Гладиатора» . Напротив «Открытие Арены» расположена статуя символа «Спартака».

Ранее Nevasport писал о том, как на уход Дениса Глушакова из клуба отреагировало официальное объединение болельщиков московского «Спартака» — «Фратрия«.

Следующий клуб Дениса Глушакова пока неизвестен: игрок расторг отношения со «Спартаком» и стал свободным агентам. СМИ сообщали, что интерес к игроку проявлял ФК «Сочи».