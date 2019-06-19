Российская фигуристка Александра Трусова в интервью Olympic Channel рассказала, как ей работается с Этери Тутберидзе.

«Она отдает всю себя работе, видит все, даже самые маленькие недочеты. Чемпионом становится тот, кто видит эти недочеты и исправляет их», — поделилась спортсменка.

По ее словам, на катке все дружат, а Этери Георгиевна очень часто шутит.

«Меня называют Саша, Сашуля. Когда ругаются, могут сказать «Трусова», — рассмеялась двукратная чемпионка мира среди юниоров.

Она рассказала, что не боится конкуренции и проигрышей, потому что это тоже опыт. Главной целью на сезон Трусова назвала стабильные четверные.

«Я пока не задумывалась о пятерных прыжках, потому что не все четверные выучила еще», — резюмировала она, добавив, что всегда прыгает по ощущениям.

В этом сезоне на взрослый уровень выходит трио Тутберидзе, в которое помимо Александры Трусовой входят Алена Косторная и Анна Щербакова. Также в основной состав сборной попали Евгения Медведева с Алиной Загитовой и воспитанницы Алексея Мишина Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.