Российская квадистка Александра Трусова в интервью Olympic Channel рассказала о своих взаимоотношениях с Евгенией Медведевой и другими фигуристками.

По ее словам, Медведева ей помогала. «На тренировках подсказывала, и в Новогороске мы жили вместе. Я прыгала четверной, они репетировали показательные», — поделилась Александра.

При этом девушка отметила, что у нее нет настоящих друзей.

«Чтобы прям друзья, не знаю, чтобы у меня были. У меня есть семья и есть на катке девочки, у нас общие интересы, нам весело вместе», — рассказала фигуристка.

Александра Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров. Она тренируется в группе Этери Тутберидзе вместе с Анной Щербаковой, Аленой Косторной и Аленой Канышевой. У того же тренера занималась и Евгения Медведева до переезда в Канаду, где она перешла под крыло Брайана Орсера.