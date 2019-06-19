«Зенит» продолжил традицию — каждый сезон менять основного разыгрывающего-легионера. Теперь основным будет кто-то из новичков сине-бело-голубых — француз Эндрю Альбиси или американец Алекс Ренфро. Nevasport вспоминает всех иностранных первых номеров «Зенита» за всю пятилетнюю историю клуба.

2014

Вальтер Ходж (США), 34 игры в Единой лиге ВТБ, в среднем 16,3 очка, 2,3 подбора и 6,4 передачи за игру

Блистательный индивидуал Ходж был первым разыгрывающим команды, которую только что перевезли в Петербург. Бородач великолепно работал в проходах и придавал команде скорость. Ходж всего за год полюбился болельщикам, но клуб решил его не оставлять. Причины, почему он ушел, не секрет — он просто попросил неадекватную прибавку к зарплате. После «Зенита» Вальтер каждый год менял клуб, сменив шесть команд.

2015

Забиан Даудэлл (США), 38 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем 11,7 очка, 3,4 подбора и 5,7 передачи за игру

Аккуратный стиль этого американца был противоположен игре Ходжа. В тот сезон у «Зенита» подобралось приличное нападения с периметра (Тулсон и Тимма), которое нужно было кормить мячами. Под этот состав Даудэлл подходил отменно, проведя один из лучших сезонов в европейском баскетболе. Даудэлл так хорошо связывал зенитовское нападение, что команда Василия Карасева завоевала бронзу Единой лиги ВТБ. Несмотря на хороший сезон, «Зенит» решил заменить основного игрока на позиции первого номера.

2016

Стефан Маркович (Сербия), 30 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем 10,3 очка, 4,5 подбора, 7,6 передачи за игру

Приобретение основного разыгрывающего сборной Сербии придало «Зениту» интеллигентный стиль игры — Маркович здорово видел площадку и великолепно находил лидеров Тулсона и Карасева. У Марковича в контракте был пункт о возможном продлении, однако подсуетились более статусные «Химки». Подмосковный клуб забрал серба, где тот довольствуется в основном выходом со скамейки запасных.

2017

Скотт Рейнольдс (США), 25 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем 3,6 очков, 2,6 подбора, 5,9 передачи за игру

Перед началом этого сезона «Зенит» запоздало принимал решение на трансферном рынке. Впопыхах команду усилили сразу два разыгрывающих легионера, что произошло впервые. В «Зенит» пришел Скотт Рейнольдс — рабочий и скоростной игрок, но абсолютно без броска. Он брался в ротацию с аргентинцем Николасом Лапровиттолой. После отъезда последнего, вышел на роль основного первого номера, в которой показал свои навыки — скорость и хороший пас. В целом, Рейнольдс себя оправдал: то зачем его брали, он это и показал. Защита, еще раз защита; ну и тащил мяч в быстрый прорыв, разгоняя игру.

2017

Николас Лапровиттола (Аргентина), 9 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем 4,2 очка, 1,3 подбора и 2,8 передачи за игру

Разыгрывающий сборной Аргентины приходил на роль основного первого номера, но отношения с Василием Карасевым у него не сложились. Как итог, всего 9 матчей. Уже в январе он был отправлен в фарм-клуб, а вскоре перешел в «Хувентуд». Уйдя из «Зенита», аргентинец показал, что является хорошим игроком: став MVP чемпионата Испании прошлого сезона, этим летом он пополнил состав «Реала».

Малькольм Гриффин (США), 13 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем 3,8 очков, 1,6 подбора 3,5 передачи за игру

Гриффин был взят по ходу сезона в экстренном порядке — после отъезда Лапровиттолы. В нескольких матчах порадовал болельщиков эффектным пасом, однако на ведущую роль выйти не смог. В контракте игрока была опция, в соответствии с которой клуб не стал продлевать с ним соглашение. У Гриффина можно вспомнить удачные игры в Еврокубке, где он действительно помог, но задачам «Зенита», по мнению тренерского штаба, он не соответствовал.

2018

Брендон Дженнингс (США), 5 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем 10,2 очка, 2,4 подбора и 2,6 передачи за игру

Самый звездный игрок когда-либо игравший за «Зенит» не смог себя показать в команде Василия Карасева. Уже в ноябре он полыхнул в инстаграме гневным комментарием: «Больше никогда не будут играть за команду, где отец тренирует сына». Спустя какое-то время контракт с Дженнингсом расторгли — клуб встал на сторону тренера, которого все равно уволил через месяц.

Шон Арманд (США), 14 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем 7.8 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи за игру

Арманд пришел в «Зенит» сразу в две роли — атакующий защитник и разыгрывающий на смену Дженнингсу. Увы, уже в первом матче Еврокубка Шон получил тяжелую травму плеча, которая вывела его из строя на три месяца. Восстановился Арманд уже при другом тренере, который не всегда доверял американцу место в составе. В плей-офф Арманд сначала не проходил в состав из-за лимита на легионеров, а когда попал, принес ощутимую пользу в матчах с ЦСКА. Информации о его будущем пока не было.

Гаель Мекель (Израиль), 20 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем 7,4 очка, 1,8 подбора и 4,9 передачи за игру

Израильтянин был взят осенью после того, как стало известно, что серьезную травму получил защитник Шон Арманд. Переехав в Питер, Мекель тоже много лечился, но к концу сезона показал неплохой уровень. Контракт с «Зенитом» у него закончился и, судя по всему, продлен он не будет.

Коди Миллер-Макинтайр, 26 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем 9,4 очка, 3,2 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру.

Приобретение Миллера-Макинтайра тоже оказалась вынужденным — из-за демарша Дженнингса. Этот американец был самым сильным разыгрывающим из тех, что оставались на рынке в ноябре. В целом, Миллер-Макинтайр справился с задачей — уверенно исполнял роль основного первого номера. Пока неизвестно, останется ли он в клубе, учитывая, что «Зенит» уже подписал двух разыгрывающих Альбиси и Ренфро.