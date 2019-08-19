Белорусская экс-биатлонистка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Надежда Скардино вышла замуж за швейцарского коллегу Мартина Егера.

Церемония прошла в субботу, 17 августа, в деревне Домашны под Минском, в Белоруссии. Надежде Скардино сейчас 34 года, Мартину Йегеру — 31. В 2018 году Надежда Скардино заявила о том, что завершает спортивную карьеру.

Уже очень скоро Надежда Скардино и Мартин Егер станут родителями: недавно пара объявила об этом в прессе. Ребенок должен появиться на свет в конце осени.

Надежда Скардино является уроженкой Санкт-Петербурга, однако в определенный момент карьеры она начала выступать за республику Беларусь и уже в составе белорусской эстафетной четверки завоевала золото олимпийских игр.

Лучшим достижением Мартиня Егера является серебряная медаль чемпионата мира по биатлону среди юниоров.