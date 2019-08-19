Российский защитник «Сочи» Иван Новосельцев и его жена, экс-баскетболистка Катерина Кейру-Новосельцева стали родителями. Об этом в своем «Инстаграме» сообщила супруга футболиста.

Спортсменка выложила фотографию с новорожденным сыном, сделанную напротив роддома. «Мои дорогие друзья, подписчики, делюсь с вами самой радостной для меня новостью. Человек родился!», — написала Новосельцева под фото, отметив, что сейчас её счастью нет предела.

«Мой богатырь, мой лучик света! Теперь началась новая глава в моей жизни! Которую сопровождают пухлые щёчки, пухлые губки, сладкая попка, ой, да что там, всё такое сладкое, что никакого сахара не надо! Любимый мой мальчик, добро пожаловать в семью!», — написала жена футболиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Novoseltseva (Keyru) (@novoseltseva_katerina) 17 Авг 2019 в 11:39 PDT

Сейчас Катерина Кейру и Иван Новосельцев находятся в бракоразводном процессе.