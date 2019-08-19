Московские клубы «Спартак» и ЦСКА сыграют между собой в заключительном матче шестого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Матч пройдет сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие-Арена».

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на сайте Nevasport. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

Главным судьей поединка назначен Алексей Еськов, его помощниками на линии будут Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервным арбитром встречи будет Алексей Матюнин, который в субботу работал главным судьей на встрече «Зенита» и «Ахмата».

В минувшем сезоне одна игра ЦСКА и «Спартака» завершилась вничью со счетом 1:1, вторая встреча осталась за московскими армейцами. В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» набрал 8 очков, на счету ЦСКА — 10 очков после пяти первых туров чемпионата России.