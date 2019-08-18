В матче шестого тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий «Рубина» Евгений Марков с передачи Евгения Башкирова на 72-й минуте встречи.

После шести матчей команда Романа Шаронова занимает пятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе десять набранных очков. Столько же баллов у подопечных Игоря Черевченко, однако по дополнительным показателям туляки идут на седьмой строчке.

Следующий матч команда из Казани проведет 25 августа на выезде против «Ростова». «Арсенал» в этот же день дома примет «Оренбург».

Отметим, в шестом туре пройдут еще матчи между «Уфой» и «Ростовом», «Динамо» и «Локомотивом», а также «Спартаком» и ЦСКА.