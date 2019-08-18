Глушаков перечислил 250 тысяч рублей болельщику с диагнозом ДЦП

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков перечислил болельщику Владимиру Катину с диагнозом ДЦП 250 тысяч рублей.

По словам Катина, он просил помощи у многих известных игроков, но откликнулся только Глушаков. Болельщик оставил комментарий под фото и написал личное сообщение, где указал номер карты.

Катин отметил, что он писал Юрию Семину, Артему Дзюбе и братьям Миранчукам, но карту указал только в сообщении Глушакову, и, вероятно, поэтому другие не откликнулись. По словам молодого человека, деньги он потратит на коляску и препараты, и просить у Глушакова больше ничего не будет.

«Денис не просил меня показать ему документы об инвалидности или какие-либо чеки после покупок. Я обязательно опубликую фотографию на следующей неделе, когда куплю коляску и препараты», — сказал Катин, слова которого приводит «Чемпионат».