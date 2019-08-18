Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал подготовку команды к новому сезону.

По словам Знарка, в «Спартаке» пока даже не отпускали нагрузки. Он отметил, что предсезонные игры важны для того, чтобы посмотреть сочетания, которые постоянно меняются. Знарок считает, что сейчас его «Спартак» готов процентов на 70.

«Думаю, что в принципе у нас все четыре звена равные, все могут забить. У нас достаточно защитников для того, чтобы делать ротацию, это очень важно. По селекции никогда не получается все. Здесь и бюджет влияет, появился Патрик Херсли, но не за те деньги, за которые он играл в СКА», — сказал Знарок, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, о подписании контракта между «Спартаком» и Знарком стало известно 29 апреля. Соглашение с 56-летним тренером построено на схеме «1+1».

Знарок является одним из самых титулованных тренеров российского хоккея: он три раза выигрывал Кубок Гагарина (с «Динамо» и со СКА). Под его руководством сборная России была чемпионом мира 2014 года в Минске и побеждала на Олимпиаде в 2018 году. В настоящее время Знарок занимает должность консультанта сборной России.