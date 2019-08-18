Миллер о судействе матча «Зенита»: Одни — асы, другие — нет

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал судейство матча между «Зенитом» и «Ахматом».

«Есть поле и есть поле. Кукурузное — не судейское. Одни — асы, другие — нет», — сказал Миллер, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, 17 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» состоялся матч между «Зенитом» и грозненским «Ахматом». Команды встречались в рамках шестого тура чемпионата России и не смогли выявить победителя. Игра закончилась вничью со счётом 0:0. «Зенит» не смог забить «Ахмату», несмотря на то, что с 7-й минуты играл в большинстве — красную карточку получил Ризван Уциев. Арбитр удалил Уциева с поля за фол на Ерохине.