Семеду может уйти из «Барселоны» из-за Неймара

Португальский защитник каталонской «Барселоны» Нелсон Семеду может стать частью сделки по переходу Неймара.

Как сообщает Mundo Deportivo, защитник сине-гранатовых допускает, что его могут включить в сделку по возвращению 27-летнего бразильца. Отмечается, что футболисту комфортно в «Барселоне», и в клубе также не хотят, чтобы португалец уходил. Однако пока неизвестно, какое предложение «Барса» готовит по Неймару.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» продолжает поиски клуба, в котором сможет продолжить карьеру бразильский нападающий Неймар. Парижане сделали предложение трём клубам, в которые могут отдать Неймара на правах аренды.