Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о введении VAR.

По словам Медведева, эксперимент проведенных матчей с VAR показал его целесообразность.

«Экономить на скрепках глупо. VAR поможет судьям с психологической стороны и позволит им нормально работать. Я за то, чтобы VAR немедленно ввести. Немедленно. И повсеместно», – сказал Медведев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, 17 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» состоялся матч между «Зенитом» и грозненским «Ахматом». Команды встречались в рамках шестого тура чемпионата России и не смогли выявить победителя. Игра закончилась вничью со счётом 0:0. «Зенит» не смог забить «Ахмату», несмотря на то, что с 7-й минуты играл в большинстве — красную карточку получил Ризван Уциев. Арбитр удалил Уциева с поля за фол на Ерохине.