Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 19:01,  18 августа 2019
Теннис
1

Кирьос назвал Медведева фриком

Ник Кирьос. Фото: instagram.com/k1ngkyrg1os
Ник Кирьос. Фото: instagram.com/k1ngkyrg1os

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал выступление Даниила Медведева на турнире в Цинциннати.

«Медведев — робот. Зверь. Фрик. Следует графику. Слишком хорошо, — отреагировал Киргиос на проход российского спортсмена в финал турнира», — написал Кирьос в своем Twitter.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс». В полуфинальном поединке он одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Медведев уступил своему сопернику первую партию, однако потом завершил два сета в свою пользу. Игра завершилась в трёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 3:6.

В финале соперником Медведева станет представитель Бельгии Давид Гоффен, обыгравший Ришара Гаске в полуфинале. Решающий поединок состоится сегодня, 18 августа, начало запланировано на 23:00.

Новости партнеров