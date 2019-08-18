Кирьос назвал Медведева фриком

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал выступление Даниила Медведева на турнире в Цинциннати.

«Медведев — робот. Зверь. Фрик. Следует графику. Слишком хорошо, — отреагировал Киргиос на проход российского спортсмена в финал турнира», — написал Кирьос в своем Twitter.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс». В полуфинальном поединке он одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Медведев уступил своему сопернику первую партию, однако потом завершил два сета в свою пользу. Игра завершилась в трёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 3:6.