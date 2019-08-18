Жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева Катерина Кейру рассказала, что стала мамой.

«Ура! Я стала мамой! Мои дорогие друзья, подписчики, делюсь с вами самой радостной для меня новостью.Человек родился! Моему счастью нет предела! Мой богатырь, мой лучик света. Теперь началась новая глава в моей жизни! Которую сопровождает пухлые щечки, пухлые губки, сладкая попка, ой, да что там, все такое сладкое, что никакого сахара не надо. Любимый мой мальчик, добро пожаловать в семью», – написала Кейру в своем Instagram.

Отметим, ранее стало известно, что Катерина Кейру поссорилась с мужем, о чем она писала в Instagram.

Кроме того, Катерина Кейру рассказала о том, что не будет разводиться с футболистом. По ее словам, ребенок должен быть рожден в браке